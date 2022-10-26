Yüzde 11 arttı! ABD’de işletmeler ekipman alımı için borçlanmaya devam ediyor

Ekipman Leasing ve Finansman Birliği (ELFA) verilerine göre Amerikan şirketlerinin ekipman alımlarını finanse etmek için kredi kullanımları Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı.

10,2 MİLYAR DOLAR TUTARINDA KREDİ KULLANILDI

Eylül ayında şirketler ekipman alımı için 10,2 milyar dolar tutarında yeni kredi, leasing kullandılar. 2021 Eylül ayında bu rakam 9,2 milyar dolar olmuştu.

Borçlanmalar Ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 6 arttı.

ELFA, Eylül ayında şirketlerin ekipman alımı için kredi başvurularında onay oranının Temmuz ayındaki yüzde 75,2'den yüzde 77,3'e yükseldiğini de belirtti.

ELFA'nin güven endeksi ise Ekim ayında Eyylül ayıdaki yüzde 48,7'den yüzde 45'ye geriledi.