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Giriş Tarihi: 26.10.2022 16:01

Türkiye Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke oldu

Türkiye Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke oldu

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye geçen yıla göre %5,6 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, %8,2 azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve %1,7 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4. ülke olarak yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği(ODD) tarafından açıklanan rapora göre, Otomotiv pazarı 2022 yılı Eylül ayında %6,2 arttı ve 1.229.376 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı ayında 1.157.868 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2022 Eylül ayında 2021 Eylül ayına göre %7,9 arttı ve toplam 1.049.926 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Eylül ayında Avrupa otomobil pazarı 972.843 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Eylül ayında %6,5 azalış gösterdi ve 145.792 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Eylül ayında 155.849 adet satış gerçekleşmişti.

Otomotiv pazarı 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde %11 azaldı ve 9.753.764 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı döneminde 10.960.199 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2022 Ocak-Eylül döneminde 2021 yılı aynı dönemine göre %9,7 azaldı ve toplam 8.271.115 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 9.162.177 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde %20,9 azaldı ve 1.198.539 adede düştü. 2021 yılının aynı döneminde 1.515.912 adet satış gerçekleşmişti.

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Türkiye Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke oldu
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