Kamu bankaları ABD doları satarak yuana destek oldu

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre Çin'de kamu bankaları hem yurt içi piyasada hem de offshore piyasalarda ABD doları satarak yuana destek verdiler.

YUNANIN ABD DOLARI KARŞISINDA DEĞER KAZANMASINA DESTEK SAĞLANDI

Kaynaklara göre Çin kamu bankalarını ABD doları satışı dün ABD piyasalarının açılışından sonra başladı. ABD ve Londra piyasaları açıkken genelde dolar satışı yapmaktan kaçınan Çin kamu bankalarının Çin piyasası açıldıktan sonra da bu satışa devam ederek yunanın ABD doları karşısında değer kazanmasını sağladıkları öne sürüldü.

ABD piyasaları açıkken yapılan satışlarla 7,3034 seviyelerine gerileyen USDCNY, bu sabah Çin piyasasında süren satışlarla 7,2699'a kadar indi. Şu sıralarda da 7,2872'den işlem görüyor.