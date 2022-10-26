İngiltere’de orta vadeli mali plan ertelendi

"EKONOMİK İSTİKRAR VE GÜVENİN YENİDEN TESİSİ BİZİM BİR NUMARALI ÖNCELİĞİMİZ"

Orta vadeli mali plan açıklamasını "Sonbahar Açıklaması" olarak değiştirdiklerini belirten Hunt, "Ekonomik istikrar ve güvenin yeniden tesisi bizim bir numaralı önceliğimiz. Orta vadeli plan olağanüstü önemli. Erteleme, doğru kararları aldığımızdan emin olmanın en iyi yolu" dedi.

"MALİ PLANIN MÜMKÜN OLAN EN GERÇEKÇİ TAHMİNLERİ TEMEL ALMASI GEREKLİ"

Mali planın orta vadede borcun düşmekte olduğunu göstereceğini belirten Hunt, "Mali planın mümkün olan en gerçekçi tahminleri temel alması gerekli" ifadelerini kullandı.

Planın açıklanmasının istelenmesini BoE Başkanı Bailey ile konuştuğunu da anlatan Hunt, "Bizim nedenlerimizi anlıyor" dedi.