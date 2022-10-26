IMF Başkanı Sunak’ın mali disipline bağlı kalmasını bekliyor

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki yeni hükümetin İngiltere'yi mali sürdürülebilirliğe doğru yönlendirmesini beklediğini söyledi. Georgieva, Sunak'ın kamuoyunu önlerinde zorlu kararlar olduğu konusunda uyarmakta haklı olduğunu da vurguladı.

Başbakan Sunak'ın Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemdeki yapıcı tutumunu bildiğini anlatan Georgieva, "Başbakan Sunak, Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemde şekillendirdiği bir platform ile geldi. İngiliz halkına yaptığı konuşmayı dikkatli şekilde dinledim. Zor zamanlardayız ve zor zamanlar zor kararlar gerektiriyor" dedi.

Georgieva, Maliye Bakanı Jeremy Hunt ile önümüzdeki günlerde görüşmeyi beklediğini de ifade etti.