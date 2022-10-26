En yüksek seviyede! Çin’in bütçe açığı 3’e katlandı

Çin Maliye Bakanlığı verilerinden derlenen rapora göre, COVID salgınına karşı alınan tedbirler ve konut sektöründe yaşanan sıkıntıların vergi gelirlerini azaltmasının etkisiyle bükçe açığı 7,16 trilyon yuan (980 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Geçen yılın ilk 9 ayında açık 2,6 trilyon yuan olmuştu.

BÜTÇE GELİRLERİ YÜZDE 6,6 AZALDI

Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 azalarak 19,9 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti.

Harcamalar ise 9 aylık dönemde 27,1 trilyon yuan seviyesine ulaştı.