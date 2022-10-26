Avrupa’da 2030’a kadar 10 gigavat yüzer deniz üstü RES kurulumu bekleniyor

WindEurope Üst Yöneticisi Giles Dickson, videokonferans yöntemiyle, Deniz Üstü Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı Marentech Expo'da yaptığı açılış konuşmasında, yerlilik, istihdam ve büyüme açısından deniz üstü rüzgar enerjisinin önemli bir kaynak olduğunu ifade etti.

Deniz üstü rüzgar enerjisinin Kuzey Avrupa'ya has bir enerji kaynağı olmaktan çıktığını vurgulayan Dickson, "Avrupa'nın herhangi bir yerinde ne zaman yeni bir açık deniz rüzgar türbini inşa etsek, 15 milyar avroluk bir ekonomik faaliyet üretmiş oluyoruz. Bugün, tüm Avrupa'da deniz üstü rüzgar enerjisinde çalışan 77 bin kişi var. Biz bu sayının 2030 yılına kadar en az 200 bine ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Dickson, üç yıl önce Avrupa'daki ülkelerin 2030'a kadar 100 gigavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi kurulum hedefi koyduklarını anımsatarak, "Bugün, Avrupa'daki tüm hükümetlerin 2030 yılına kadar deniz üstü rüzgar enerjisi için ortak hedefi 165 gigavat." ifadesini kullandı.

Halihazırda Avrupa'da 100 megavata yakın yüzer deniz üstü kurulumu bulunduğunu aktaran Dickson, "Norveç'te 90 megavatlık bir yüzer kurulum için de hazırlık yapılıyor. 2023 sonuna kadar en az 300 megavatlık kurulum bekliyoruz. Farklı ülkelerin hedeflerine bakarsak, artık 2030 için Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'da 10 gigavat yüzer deniz üstü rüzgar kurulumu gerçekleşmesini bekleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"DENİZ ÜSTÜ SANTRALLER AYNI ZAMANDA STRATEJİK"

Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Durak da deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) son 10-12 yılda Avrupa'da ciddi ivme kazandığını söyledi.

Avrupalıların enerji krizinden çıkmak için kullanmak istedikleri enerji kaynağının deniz üstü rüzgar santralleri olduğuna işaret eden Durak, "Çünkü karasal rüzgar santralleri yüzde 30-35 kapasite faktörüyle, güneş santralleri yüzde 10-12 kapasite faktörüyle çalışırken, deniz üstü rüzgar santrali yüzde 60-65 kapasite faktörüyle çalışıyor, yani termik santral gibi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de şimdiye kadar karasal rüzgar santrallerinde sanayi ve kurulu güç olarak iyi bir başarı hikayesi yazıldığını vurgulayan Durak, şunları kaydetti:

"Bugün 12 bin megavata yakın bir kurulu gücümüz var, 3 bin megavata yakın da lisanslı ve inşaatı devam eden var. Yani 15 bin megavat gibi bir karasal rüzgar santrali birkaç yıl içerisinde işletmede demektir. Şu an Avrupa'da dört veya beşinci sıradayız. Belki üçe doğru gideceğiz inşallah bu kapasite de devreye girince. Yani karada büyük bir hikaye yazdık."

Durak, deniz üstü rüzgar santrallerinin sadece elektrik üretim tesisi değil, aynı zamanda çok ciddi stratejik tesisler olduğunu söyledi.

Karasal rüzgar enerjisinde olduğu gibi deniz üstü rüzgar enerjisi alanında da yerliliğin büyük önem taşıdığını belirten Durak, "Deniz rüzgar santrallerinde kullanılan gemiler, türbin temelleri, kanatlar, kuleler mümkün mertebe ülkemizde yapılmalıdır. Çünkü eğer bunu sağlayamazsak en baştan deniz üstü rüzgar santralleri ülkemiz için pahalı gibi görünebilir ama aslında değildir. İndirgenmiş elektrik maliyetine bakıldığı zaman deniz üstü RES ile karasal RES neredeyse başa baş noktasına geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE TEMEL ÇÖZÜM YENİLENEBİLİR ENERJİDE"

İzenerji Genel Müdürü Ali Ercan Türkoğlu ise İzmir'in, yenilenebilir enerjinin üretim ve yan sanayisi tarafında Türkiye'nin merkezi konumuna geldiğini anlattı.

Çandarlı Limanı'nın formasyonunun tamamlanmasıyla bir sektörel ihracat limanı olacağına işaret eden Türkoğlu, "Böylece dünyanın daha çok ilgisini toplayacak bir cazibe merkezi olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Türkoğlu, "Avrupa'da gündemde olan iklim değişikliği direnci konusuna temel çözüm yenilenebilir enerjidir. Bu noktada da çok önemli bir potansiyelin simgesel başlangıcı diye görüyoruz." diye konuştu.

Üç gün boyunca devam edecek Marentech Expo, rüzgar türbin tedarikçileri, güneş panelleri, enerji ekipman tedarikçileri, mühendislik firmaları, deniz nakliyat firmaları, tersaneler, marina ekipman firmaları başta olmak üzere 300'ün üzerinde üretici firma, alıcı ve yatırımcıyı bir araya getirecek.