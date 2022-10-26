ABD’de mortgage başvurularında düşüş sürüyor! Kredi faizleri 21 yılın zirvesine

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi, 21 Ekim ile sona eren haftada yüzde 1,7 düşüşle 201,1 puana indi. Böylece, önceki hafta 1997 yılından bu yana gelinen en düşük seviyede kalmaya devam etti.



MBA'nın yayımladığı ve ForeksHaber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satınalma endeksi yüzde 2,3 düşüşle 160,4 puan olurken, refinansman endeksi değişmeyerek 394,7 puan oldu.

2001 YILINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE GÖRÜLDÜ

Geçen hafta 30 yıllık mortgage faizi yükselişini sürdürdü ve yüzde 6,94'ten yüzde 7,16'e yükseldi. Böylece 2001 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "İpotek oranları art arda 10'uncu hafta arttı ve 30 yıllık sabit faiz oranı 7,16'ya ulaştı. Bu, 2001'den bu yana en yüksek oran. Artmaya devam eden ipotek oranları eğilimi baskılamaya devam ediyor" dedi.

30 yıllık kredilerde faiz oranı geçen yılın aynı dönemine göre 386 baz puan artış gösterdi. 4 haftalık ortalama artış ise 64 baz puan oldu.

15 yıllık kredi faizinde oranı yüzde 6,09'dan yüzde 6,39'a yükselirken, 5 yıllık ARM kredi faizinde yüzde 5,65'ten yüzde 5,86'ya ve 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde yüzde 6,31'den yüzde 6,53'e çıktı.

Mortgage faaliyetinin yeniden finansman payı, toplam başvuruların yüzde 28,3'undan yüzde 28,8'ine çıktı.