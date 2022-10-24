Apara Ekonomi Bakan Nebati: Tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz
Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:19

Bakan Nebati: Tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz

Bakan Nebati: Tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kamu maliyesinde gerçekleştirdiğimiz teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlatıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle, bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıdıklarını söyledi.

Bakan Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu maliyesinde gerçekleştirdiğimiz teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlatıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle, bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati: Tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz
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