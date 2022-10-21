Apara Ekonomi İngiltere'de beklentilerin çok üzerinde düşüş! Perakende satışları azaldı
Giriş Tarihi: 21.10.2022 09:35

İngiltere'de beklentilerin çok üzerinde düşüş! Perakende satışları azaldı

İngiltere’de beklentilerin çok üzerinde düşüş! Perakende satışları azaldı

İngiltere`de perakende satışla Eylül ayında beklentilerin çok üzerinde düştü.

Yüksek enflasyon, artan enerji faturaları nedeniyle hane halklarının daha temkinli hareket etmeleri, ihtiyari harcamaları kısmaya yönelmeleri perakende satışları düşürdü.

Eylül ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,4 geriledi. Ekonomistler ise yüzde 0,5 düşüş bekliyorlardı.

BEKLENTİ YÜZDE 5,0 DÜŞÜŞ OLACAĞI YÖNÜNDEYDİ

Perakende satışyar Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 düştü. Beklenti yüzde 5,0 düşüş olacağı yönündeydi.

Eylül'de akaryakıt hariç perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalırken, yıllık bazda düşüş yüzde 6,2 oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'de beklentilerin çok üzerinde düşüş! Perakende satışları azaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz