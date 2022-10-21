Fed’in niceliksel sıkılaştırması 2023 ortasında sona erebilir

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, Fed'in 8,9 trilyon dolar seviyesine ulaşan bilançosunu küçültme operasyonunu piyasa bekleyişlerinden bir yıl daha erken, 2023 ortasında kayda değer şekilde yavaşlatmasını veya durdurmasını beklediklerini bildirdi.

"HAZİRAN 2023 CİVARINDA KESKİN ŞEKİLDE YAVAŞLATABİLİR"

Bilanço küçültme planlarının 2023 boyunca birçok komplikasyon ile karşı karşıya kalacağını öngören UBS ekonomistleri, bu komplikasyonların bilanço küçültmeyi Haziran 2023 civarında keskin şekilde yavaşlatmasını veya tamamen durdurmasına yol açacağını savundular.