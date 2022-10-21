Apara Ekonomi Fed'den agresif faiz artırımı beklentileri bakır fiyatını baskılıyor
Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:59

Fed'den agresif faiz artırımı beklentileri bakır fiyatını baskılıyor

Fed’den agresif faiz artırımı beklentileri bakır fiyatını baskılıyor

Fed`in agresif faiz artırımlarına devam edeceği, bakır fiyatını baskılamaya devam ediyor. LME`de 3 ay vadeli bakır fiyatı bu sabah 7487 dolar/tona geriledi.

Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceği, bunun ABD ekonomisinde ve küresel ekonomide resesyona yol açarak talebi zayıflatacağı beklentileri bakır fiyatını baskılamaya devam ediyor.

BAKIR FİYATI BU SABAH 7487 DOLAR/TONA GERİLEDİ

LME'de 3 ay vadeli bakır fiyatı bu sabah 7487 dolar/tona geriledi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,87 kayıpla 7494,50 dolar/ton seviyesinde.

Ancak Freeport-McMoRan CEO'sunun yenilenebilir enerji ürünlerine talebin bakır kullanımını artıracağı yönünde ortaya koyduğu beklentilerin bakır fiyatlarında ciddi bir gerilemenin önüne geçeceği öngörülüyor.

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Fed'den agresif faiz artırımı beklentileri bakır fiyatını baskılıyor
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