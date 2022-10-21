Arjantin Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi!

Arjantin Merkez Bankası (BCRA)'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge niteliğindeki Leliq faiz oranı yüzde 75,00 olarak kaldı.

TÜKETİCİ FİYATLARI GÖSTERGESİNİN GELİŞİMİNE DAYANARAK FAİZ ORANININ DEĞİŞTİLMEME KARARI ALINDI

BCRA Para Politikası Kurulu, Eylül ayında kaydedilen fiyatlar, özellikle de yüzde 5,5'lik değişiminin altında kalan çekirdek tüketici fiyatları göstergesinin gelişimine dayanarak para politikası faiz oranını değiştirmeme kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, referans kurun finansal ve döviz kuru istikrarını sağlamlaştırmaya katkıda bulunduğuna işaret edilerek, para politikası normalleşme süreci çerçevesinde fiyatların gelişiminin izlenmeye devam edileceği belirtildi.

AŞIRI FİNANSAL OYNAKLIĞIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK MÜDAHALELER BULUNUYOR

Açıklamada, "Merkez Bankası, para politikası faiz oranını, düzenlenen pasif ve aktif faiz yapısını ve diğer tüm mevcut araçları aktif olarak kullanmaya devam edecektir. Bunlar arasında parasal büyüklüklerin gelişimini yakından takip etme kararlılığı ve fiyat oluşumunu olumsuz etkileyebilecek aşırı finansal oynaklığın önlenmesine yönelik müdahaleler de bulunuyor." denildi.

BRCA, bu yıl 9 toplantısında faiz oranında artışa gitmişti.

Arjantin İstatistik Kurumu, Eylül ayı için enflasyonun aylık yüzde 6,2 artışla yıllık yüzde 82,9'a ulaştığını açıklamıştı.