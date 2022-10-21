AB liderleri çalışmaları sürdürecek: Doğal gaz fiyatına sınır belirsiz

AB liderleri, enerji bakanları ve diplomatların haftalardır süren müzakerelerinin ardından dün gerçekleştirilen ve Türkiye saati ile 03.00'da sona eren müzakerelerde AB doğal gaz fiyat sınırı konusunda nihai bir karar alınamadı.

"SAĞLAM BİR YOL HARİTASI ORTAYA KOYDUK"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Enerji fiyatları başlığı konusunda çalışmları devam ettirmek için çok iyi ve sağlam bir yol haritası ortaya koyduk" dedi.

Liderler zirvesi sonrası yapılan açıklamada, AB liderlerinin bakanlardan ve AB yöneticilerinden "doğal gaz alımlarına geçici bir dinamik fiyat kodridoru ve elektrik üretimi için kullanılan gaza fiyat sınırı üzerinde somut kararlar" sunmalarını istedikleri ifade edildi.

Zirve öncesi konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın kıdemli danışmanı Balazs Orban, Macaristan'ın ithal gaza bir AB fiyat sınırı üzerinde anlaşmayı kabul etmeyeceğini çünkü bunun Rusya'dan gaz alımının sona erdireceğini ifade etti. Balazs Orban, doğal gaz fiyatına bir sınır getirilecek ise Macaristan'ın bundan muaf tutulması gerektiğini vurguladı.