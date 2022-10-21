Apara Ekonomi 8 yılın zirvesinde! Japonya'da enflasyon yükseldi
Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:12 Son Güncelleme: 21.10.2022 10:13

8 yılın zirvesinde! Japonya'da enflasyon yükseldi

8 yılın zirvesinde! Japonya’da enflasyon yükseldi

BOJ`un uygulamaya devam ettiği ultra gevşek para politikasının desteği ile Japonya`da  çekirdek enflasyon 8 yılın zirvesine çıktı.

Japonya'da enflasyon 8 yılın zirvesine yükseldi. Taze gıda hariç, ancak enerji fiyatları dahil edilerek hesaplanan çekirdek enflasyon, Ağustos ayında yüzde 2,8 seviyesindeydi ve Eylül ayında yüzde 3,0 seviyesine yükselmesi bekleniyordu.

MART 2015'TEN BU YANA GÖRÜLEN EN HIZLI FİYAT ARTIŞI

Hem taze gıda hem de enerji fiyatları dışarda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon ise Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı. Bu, Mart 2015'ten bu yana görülen en hızlı fiyat artışı olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 yükseldi.

Eylül ayında mal fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarken hizmet fiyatları sadece yüzde 0,2 yükseldi.

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8 yılın zirvesinde! Japonya'da enflasyon yükseldi
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