8 yılın zirvesinde! Japonya’da enflasyon yükseldi

Japonya'da enflasyon 8 yılın zirvesine yükseldi. Taze gıda hariç, ancak enerji fiyatları dahil edilerek hesaplanan çekirdek enflasyon, Ağustos ayında yüzde 2,8 seviyesindeydi ve Eylül ayında yüzde 3,0 seviyesine yükselmesi bekleniyordu.

MART 2015'TEN BU YANA GÖRÜLEN EN HIZLI FİYAT ARTIŞI

Hem taze gıda hem de enerji fiyatları dışarda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon ise Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı. Bu, Mart 2015'ten bu yana görülen en hızlı fiyat artışı olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 yükseldi.

Eylül ayında mal fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarken hizmet fiyatları sadece yüzde 0,2 yükseldi.