Apara Ekonomi 2008 global finans krizinden bu yana en düşük seviyede: Çin yuanı zayıflıyor
Giriş Tarihi: 21.10.2022 11:35 Son Güncelleme: 21.10.2022 11:35

2008 global finans krizinden bu yana en düşük seviyede: Çin yuanı zayıflıyor

2008 global finans krizinden bu yana en düşük seviyede: Çin yuanı zayıflıyor

Çin yuanı ABD doları karşısında zayıflayarak 2008 global finans krizi sırasında gördüğü diplere yaklaştı.

Çin yuanı ABD doları karşısında zayıflamaya bu sabah da devam ediyor ve yuan 2008 global finansal krizinden bu yana görülen en düşük seviyelere geldi.

SON 14 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Spot piyasada ABD doları bu gün yüzde 0,5 değer kazanarak 7,2479 seviyesine kadar yükseldi ve Eylül ayında görülen son 14 yılın en düşük seviyesi olan 7,2521'e yaklaştı. Şu sıralarda da yüzde 0,39 artışla 7,2442'den işlem görüyor.

Yuan günü bu seviyelerde kapatır ise hafta bayından bu yana değer kabı yüzde 0,75 civarında olacak.

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2008 global finans krizinden bu yana en düşük seviyede: Çin yuanı zayıflıyor
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