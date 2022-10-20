Dünyanın en büyük lityum üreticisi Avrupa’yı terk etmeyecek

AB Komisyonu hali hazırda Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yapılan ve lityumun karbonat, lityum klorür ve lityum hidroksit'ın insan sağlığı içi tehlikeli materyaller sınıfına alınması önerisini değerlendiriyor.

AB Komisyonu'nun lityumu tehlikeli olarak sınıflaması halinde özellikle elektrikli araçlar için önemli bu materyalin paketlenme, depolanma ve taşınmasında maliyetli tedbirler alınması gerekecek.

Lityum konusunda AB'nin kararının bu hafta gelmesi bekleniyor. Albemarle, AB Komisyonu'nun ECHA'nın teklifini reddetmesi için lobi yapıyor, ancak Komisyon'un teklifi onaylaması daha olası görünüyor.