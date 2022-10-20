Almanya’da üretici fiyatları enerji kriziyle rekor hızda artmaya devam ediyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), eylül ayına ilişkin sanayi ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da ÜFE, geçen ay ağustosa kıyasla yüzde 2,3, Eylül 2021'e göre de yüzde 45,8 yükseldi. Piyasalarda beklenti ÜFE'nin eylülde yüzde 44,7 artması yönündeydi.

Ağustos ve eylül aylarındaki yükseliş, verilerin tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana fiyatlardaki en güçlü yıllık artış olurken, bunun temel nedeninin enerji fiyatlarındaki yüksek değişiklikler olduğu belirtildi.

Sanayi ürünlerinde üretici enflasyonundaki rekor serinin eylül ayında da sürmesi dikkati çekti.

Sanayi ÜFE yıllık bazda temmuzda yüzde 37,2, ağustosta da 45,8 artış kaydetmişti.

Destatis açıklamasına göre, Eylül 2022'de enerji fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 132,2 yükseldi.

Doğal gaz dağıtım fiyatları yüzde 192,4 ve elektrik fiyatları yüzde 158,3 artış kaydetti.

Eylülde yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 16,8, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 10,9 ve sermaye malı fiyatlarında yüzde 7,8 artış görüldü.

Gübre fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 113,5 artış kaydetmesi dikkati çekerken, un fiyatları yüzde 44,3 ve gazete kağıdı fiyatları da yüzde 90,4 yükseldi.

ÜFE, ENERJİ FİYATLARI HARİÇ YÜZDE 14 ARTTI

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise eylülde yıllık bazda yüzde 14 artış kaydetti.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Bu arada, Almanya'da ağustosta yüzde 7,9 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle eylülde yüzde 10'a çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 19 Eylül'de ekonomiye ilişkin yayımladığı raporda, enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını ve enflasyonun gelecek aylarda çift hanelere ulaşabileceğini belirtmişti.

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine de neden oluyor.