Apara Ekonomi Yellen: 4,5 milyar dolar bütçe desteğini Ukrayna'ya göndermek için çalışıyoruz
Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:33 Son Güncelleme: 19.10.2022 10:34

Yellen: 4,5 milyar dolar bütçe desteğini Ukrayna'ya göndermek için çalışıyoruz

Yellen: 4,5 milyar dolar bütçe desteğini Ukrayna’ya göndermek için çalışıyoruz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna`nın gelecek yıl için ciddi finansman ihtiyacı içinde olduğunu bildiklerini ifade ederek 4,5 milyar dolar bütçe desteğini hızlı bir şekilde Ukrayna`ya göndermek için çalıştığını vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile sanal bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Yellen bu görüşmede, Ukrayna'nın gelecek yıl için ciddi finansman ihtiyacı içinde olduğunu bildiklerini ifade etti.

"BÜTÇE DESTEĞİNİ HIZLI BİR ŞEKİLDE UKRAYNA'YA GÖNDERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ukrayna'ya ABD'nin desteğini teyit eden Yellen, Hazine Bakanlığı'nın onaylanmış olan 4,5 milyar dolar bütçe desteğini hızlı bir şekilde Ukrayna'ya göndermek için çalıştığını vurguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yellen: 4,5 milyar dolar bütçe desteğini Ukrayna'ya göndermek için çalışıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz