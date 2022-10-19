Citi: ABD hisseleri resesyonu fiyatlıyor

Citi stratejistlerinin değerlendirmesine göre ABD hisseleri diğer birçok varlık sınıfına kıyasla ABD'de resesyon fiyatlarını daha çok yansıtan varlıklar olarak öne çıkıyor. Kurumun stratejistleri, ABD'de bilanço beklentilerinde daha ileri düzeltmelerin söz konusu olduğunu ifade etti.



ABD'de enflasyona ilişkin göstergelerin daha kalıcı sinyaller vermesi para politikası cephesinde sıkılaşma patikasının bir süre daha devam edeceğine işaret ederken resesyon beklentilerine dayanan fiyatlamalar da varlık sınıflarına yansıyor.

Citi stratejistleri değerlendirmesinde ABD hisselerinde resesyon risklerinin fiyatlandığını belirtti. Stratejistler bununla beraber söz konusu fiyatlamaların bu riski yeteri kadar yansıtmadığına da dikkat çekti.

Citi'nin değerlendirmesine göre resesyon riskinin en çok fiyatlandığı varlık sınıfı hisse senetleri olurken, ABD tahvilleri bu riski en az yansıtan varlık sınıfı konumunda. Citi'nin stratejistleri resesyon risklerinin tahvillerde fiyatlanmasının zaman alacağına dikkat çekti.

"ABD'DE RESESYON İHTİMALİ YÜZDE 100"



Anna Wong ve Eliza Winger'in en son olasılık modelleri ABD ekonomisinin Ekim 2023'e kadar resesyona girme ihtimalinin yüzde 65'ten yüzde 100'e yükseldiğine işaret ediyor.

Diğer tüm zaman dilimleri için de ABD resesyonu olasılığının arttığına dikkat çeken ekonomistler, bu riskin tırmanmasına gerekçe olarak sıkılaşan finansal koşullar, yüksek enflasyon ve Fed'in şahin duruşuna atıfta bulundular.

42 ekonomistle gerçekleşleşen ayrı bir anket de gelecek 12 ay içinde ABD'nin resesyona girmesi beklentisinin yüzde 50'den yüzde 60'a çıktığını gösterdi.

JPMorgan Küresel Piyasalar Baş Stratejisti Marko Kolanovic de merkez bankası politikaları ile jeopolitik gelişmelere dair risklerin arttığını belirterek, bankanın model portföyünde riskli varlıkları azaltmaya başladıklarını belirtti. Kolanovic, şahin para politikaları ile Ukrayna'daki savaşın hem ekonomik hem de finansal toparlanmanın gecikmesine neden olacağını öngördü.

Bank of America CEO'su Brian Moynihan ise ABD'li tüketicinin harcama yapmaya devam ettiğini ve bunun Fed'in işini zorlaştırdığını söyledi. ABD ekonomisini "sığ" olarak tanımlayan Moynihan, bununla birlikte zayıflık veya stres işaretlerinin henüz görülmediğini kaydetti.