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Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:14 Son Güncelleme: 19.10.2022 10:14

BoE'nin devlet tahvili satış tarihi belli oldu

BoE’nin devlet tahvili satış tarihi belli oldu

İngiltere Merkez Bankası, uzun vadeli devlet tahvillerinin satışına 1 Kasım`da başlama kararı aldı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) varlık alım programı çerçevesinde portföyüne aldığı uzun vadeli devlet tahvillerinin satışına 1 Kasım'da başlama kararı aldı.

BoE, daha önce 31 Ekim olarak açıkladığı tahvil satışı başlangıç gönünü aynı gün hükümetin yapacağı orta vadeli plan, OBR'nin makroekonomik tahmin açıklamaları nedeniyle erteledi.

1 KASIM 2022'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yapılan açıklamada, "Hükümetin 31 Ekim için planladığı bütçe açıklaması ışığında ilk tahvil satış operasyonu 1 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek" denildi.

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BoE'nin devlet tahvili satış tarihi belli oldu
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