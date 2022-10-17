Moody’s ABD ekonomisi için tarih verdi: Resesyon geliyor

ABD ekonomisinin bu yılın ilk yarısında bir resesyon ile karşı karşıya kalmadığını savunan Mark Zandi, "Resesyonun en önemli göstergesi istihdam seviyesi. İşsizlik oranının yüzde 3,5 olduğu ortamda, iki çeyrek üst üste negatif büyüme resesyona girildiğini söylemek için yeterli değil" dedi.

Önümüzdeki günlerde işten çıkarmaların artmasını beklediğini ifade eden Zandi, "Eğer fiyat artışları düşmez ise, inatçı enflasyonu savuşturmanın tek yol ekonomiyi bir resesyona itmek olacak. Eğer bir resesyon olacak ise bu muhtemelen 2023'ün ikinci yarısında görülebilir" dedi.

Zandi, "Amerikalıların bir sığınağa girmelerine ihtiyaç yok. Ancak güvende ve güçlü olmak için bir ellerini sığınak kapısında tutabilirler" diye konuştu.