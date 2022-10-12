İngiltere’de tüketici güveni düşüş gösterdi

Pazar araştırma şirketi YouGov ile CEBR'nin ortaklaşa yaptıkları ankete göre, konut sahiplerinin konutlarının değerine yönelik yaklaşımlarında, beklentilerinde kötüleşme tüketici güvenini aşağı çekti.

ENDEKS 98,8 PUANDAN 97,7 PUANA İNDİ

Eylül ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre 1,1 puan düşüşle 98,8 puandan 97,7 puana indi.

YouGov'un Finansal Servisler Küresel Başkanı Emma McInnes yaptığı değerlendirmede, "Üç aydır, konut sahiplerinin faiz oranlarının önümüzdeki aylarda artmasıyla birlikte gayrimenkullerinin değerinin düşeceği yönündeki görüşlerinin etkisiyle, tüketici güveni geriliyor"dedi.