ECB üyesi Villeroy: Faiz yüzde 2’ye yaklaştığında bilanço küçültmeye başlanır

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin 27 Ekim'de yapacağı toplantıda 50 baz puan mı 75 baz puan mı faiz artırımı yapacağını tartışmak için çok erken olduğunu söyledi.