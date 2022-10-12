ABD’de ÜFE beklentileri aştı

ABD'de üretici fiyatları Eylül ayında piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Eylül ayında üretici fiyatlarında yıllık artış Ağustos ayındaki yüzde 8,7'den yüzde 8,5'e gerilese de yüzde 8,4 olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Üretici fiyatları Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Ağustos ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 gerilemişti.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek ÜFE Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarken, yıllık artış yüzde 7,2 oldu.

Eylül ayında işlenmiş ürün fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarken, işlenmemiş ürünlerde fiyat artışı yüzde 0,3 oldu.