ABD’de mortgage faizleri yükselişini sürdürüyor

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 2,0 düşüşle 214,3 puana indi.

SATINALMA ENDEKSİ YÜZDE 2,1 DÜŞÜŞLE 170,5 PUAN OLDU



MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, satınalma endeksi yüzde 2,1 düşüşle 170,5 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 1,8 düşüşle 423,2 puana geldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Frantantoni, "İpotek oranları geçen hafta yükselmeye devam etti. Konut alımları azaldı ve geçen yılın rekor seviyelerinden aşağıda kalmaya devam ediyor. Eylül ayında istihdam ve ücret artışının devam ettiğine dair haberler konut piyasası için olumlu" dedi.

Üç hafta önce 14 yılın ardından ilk kez yüzde 6,00 seviyesinin üzerine çıkan 30 yıllık mortgage faizi, yükselişini sürdürdü ve yüzde 6,75'ten yüzde 6,81'e yükseldi. Böylece 2006 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye artarak devam etti.

4 HAFTALIK ORTALAMA ARTIŞ İSE 80 BAZ PUAN OLDU

30 yıllık kredilerde faiz oranı geçen yılın aynı dönemine göre 363 baz puan artış gösterdi. 4 haftalık ortalama artış ise 80 baz puan oldu.

15 yıllık kredi faizinde oranı yüzde 5,96'dan yüzde 6,12'ye, 5 yıllık ARM kredi faizinde yüzde 5,36'dan yüzde 5,56'ya ve 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde yüzde 6,14'ten yüzde 6,25'e çıktı.

Mortgage faaliyetinin yeniden finansman payı, toplam başvuruların yüzde 29,0'u seviyesinde kaldı.