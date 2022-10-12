5 ayın en düşük seviyesinde! Büyük imalatçıların ekonomiye güveni azaldı

Japonya'da büyük imalatçıların ekonomiye güveni Eylül ayının ardından Ekim ayında da düştü ve son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

İMALAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ +5'E İNDİ

Reuters tarafından aylık olarak düzenlenen ve BOJ'un çeyrek dönemlik Tankan araştırması ise büyük korelasyon gösteren güven endeksi araştırmasında, imalat sektörü güven endeksi Ekim ayında Eylül ayındaki +10'dan +5'e indi.