Fed Yönetim Kurulu üyesi Jefferson: Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek konusunda karalıyız

Fed Yönetim Kurulu üyesi Philip Jefferson, enflasyonun Fed'in karşı karşıya olduğu en ciddi problem olduğunu ve bunu düzeltmenin biraz zaman alabileceğini söyledi.

Yönetim Kurulu'na seçilmesinden bu yana ilk kez konuşan Jefferson, "Fiyat istikrarını yeniden sağlamak biraz aman alabilir ve bir süre trendin altında bir büyüme yaşanabilir" dedi.