Fed Yönetim Kurulu üyesi Jefferson: Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek konusunda karalıyız

Fed Yönetim Kurulu üyesi Philip Jefferson, enflasyonun Fed'in karşı karşıya olduğu en ciddi problem olduğunu ve bunu düzeltmenin biraz zaman alabileceğini söyledi.
Yönetim Kurulu'na seçilmesinden bu yana ilk kez konuşan Jefferson, "Fiyat istikrarını yeniden sağlamak biraz aman alabilir ve bir süre trendin altında bir büyüme yaşanabilir" dedi.
"GEREKLİ OLDUĞUNDA DAHA FAZLA ADIM ATMAYA TAAHHÜDÜMÜZE BAĞLIYIZ"
Atlanta'da düzenlenen bir konferansta konuşan Jefferson, "Meslektaşlarım ve ben enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek konusunda karalıyız. Gerekli olduğunda daha fazla adım atmaya taahhüdümüze bağlıyız" ifadelerini kullandı.
Jefferson konuşmasında 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısında Fed'in faizi dördünü kez 75 baz puan artırıp artırmayacağı konusunda yorum yapmadı