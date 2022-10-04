Bakan Muş açıkladı: Tüm zamanların ihracat rekoru geldi

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatın %9,2 oranında artışla 22 milyar 616 milyon dolar, ithalatın ise %41,5 oranında artışla 33 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bakan Muş bu rakamların Eylül ayında ulaşılan en yüksek ihracat rakamları olduğunu belirtti.

EYLÜL AYINDA YENİ REKOR GELDİ

Türkiye'nin ihracatı yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar düzeyine yükselerek tüm zamanların Eylül ayı rakamına ulaşıldı. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat %17,1 oranında artışla 188 milyar 224 milyon dolar, ithalat %40,8 oranında artışla 272 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre İhracatın ithalatı karşılama oranı 20,3 puan azalarak %68,5 olarak gerçekleşti. 2022 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 16,5 puan azalarak %89,2 olarak gerçekleşti