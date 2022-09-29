Rusya’nın petrol üretimi ayında geriledi

Rosstat verilerine göre Rusya'nın petrol üretimi Ağustos ayında Temmuz ayındaki günlük ortalama 10,76 milyon varilden 10,64 milyon varil/güne geriledi.

Ağustos ayında toplam 42,1 milyon ton petrol üretildi. Temmuz ayında üretim 42,2 milyon ton olmuştu.

Rusya'nın LNG üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,2 artarak 2,4 milyon tona çıktı. Üretim Temmuz ayına göre yüzde 2,9 yükseldi.

LNG ÜRETİMİ YÜZDE 13,5 ARTARAK 21,6 MİLYON TONA ÇIKTI

Ocak-Ağustos döneminde LNG üretimi yüzde 13,5 artarak 21,6 milyon tona çıktı.

Ağustos ayında doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 ve Temmuz 2022'ye göre yüzde 5,4 artarak 38,5 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşti.