Bakır fiyatları zayıf büyüme görünümü nedeniyle düştü

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 06.29'da %0,2 düşüşle 7.330 dolar/tona geilerken Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır kontratı %0,3 düşerek 60.910 yuan/tona (8.502,59 dolar) indi.

METAL TALEBİ TEHDİT EDİLDİ VE RİSK DUYARLILIĞI ZEDELENDİ

Analistlere göre küresel merkez bankaları enflasyonu frenlemek için faizleri yükseltirken, küresel ekonomik büyüme görünümü zayıfladı. Böylelikle bu durum metal talebini tehdit etti ve risk duyarlılığını zedeledi.

Öte yandan LME bakır stokları 15 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 129.000 tona yükseldi.

LME'de alüminyum %0,3 düşüşle 2.134 dolar/tondan, kurşun %0,4 artışla 1.762 dolar/tondan işlem gördü.