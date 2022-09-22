Apara Ekonomi Goldman Sachs Çin için büyüme tahminini düşürdü
Giriş Tarihi: 22.9.2022 09:48

Goldman Sachs Çin için büyüme tahminini düşürdü

Goldman Sachs Çin için büyüme tahminini düşürdü

Goldman Sachs Çin için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini düşürerek keskin şekilde aşağı yönlü revize etti.

Goldman Sachs, Pekin yönetiminin Sıfır COVID politikasına bağlı kalmaya devam edeceğini öngörerek Çin için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini keskin şekilde aşağı yönlü revize etti.

BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 5,3'TEN YÜZDE 4,5'E İNDİRDİ

Sıfır COVID politikasının en azından 2023 ilk çeyrekte devam edeceğini tahmin eden Goldman Sachs, Çin için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 5,3'ten yüzde 4,5'e indirdi.

Goldman Sachs ekonomisti Hui Shan yazdığı raporda 2022 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 3 olarak korudu.

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Goldman Sachs Çin için büyüme tahminini düşürdü
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