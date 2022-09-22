Almanya’da vergi gelirleri bu yıl ilk kez düştü!

Almanya Maliye Bakanlığı verilerine göre federal hükümetin ve eyaletlerin vergi gelirleri Ağustos ayında bu yılın ilk düşüşünü yaşadı.

VERGİ GELİRİ 54,21 MİLYAR EURO OLDU

Maliye Bakanlığı'nın aylık bültenine göre, Ağustos ayında vergi geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 54,21 milyar euro oldu. Temmuz ayında vergi gelirleri yüzde 0,3 artmıştı.

Yılın ilk 8 ayında ise vergi gelirleri yüzde 12,8 artışla 522,26 milyar euro seviyesine yükseldi.

Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, pandemi tedbirlerinin özellikle 2021 ilk 6 ayda vergi gelirlerini zayıflatmasının yol açtığı baz etkisinin bu yılın ilk 8 ayında vergi gelirlerinin güçlü artış göstermesinde etkili olduğunu vurguladı.