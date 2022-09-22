ABD’nin cari açığı yüzde 11,1 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,1 azalarak 251,1 milyar dolar oldu.

PİYASA BEKLENTİSİ, 260,6 MİLYAR DOLARDI

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 260,6 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de yılın ilk çeyreğine ait cari açık verisi ise 291,4 milyar dolardan 282,5 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4 olarak hesaplandı. Söz konusu oran ilk çeyrekte yüzde 4,6 seviyesindeydi.