Türkiye ekonomisi hız kesmeyecek! Uluslararası yabancı kurumlar açıkladı

TÜRKİYE RESESYONDAN ETKİLENMEYECEK NADİR ÜLKELERDEN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu İSO Meclisi toplantısında mevcut para politikasını ve modelini değiştirmeyeceklerine vurgu yaparak, "Çünkü dünyada şu an resesyonun konuşulmadığı tek ülke Türkiye. Biz bu düşük faizlerle çıkardığınız bu kredileri buralardaki iletişimimizde doğru kanallardan, doğru yerde, doğru şekilde kullanırsak ihracatımız da daha fazla artacak. Üretimimiz de daha fazla artacak. Zaten hızlı bir şekilde artan istihdamımız çok daha artacak" dedi.