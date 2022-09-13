Küresel ekonomileri resesyon mu yumuşak iniş mi bekliyor?

Matko Kolanovic ve Nikolaos Panigirtzoglou öncülüğündeki stratejistler enflasyon ve ücret baskılarının ılımlılaştığını, büyümenin toparlandığını ve Tüketici Güveninin istikrar kazanmaya başladığını gösteren son verilerle dünya ekonomisinin resesyon riskinden uzaklaştığınu belirtti.

Piyasaların Çin'deki mali teşviklerden ve Avrupa'nın enerji destek planlarından faydalanabileceğini ifade eden stratejistler "Ekonomik veriler ve yatırımcı pozisyonlanması riskli varlıkların performansı için Merkez Bankaları'nın sözlü iletişiminden daha önemli faktör olacak." değerlendirmesini yaptı.

Son günlerde piyasalarda -en azından ABD'de- enflasyonun zirveyi gördüğüne dair olumlu beklentiler hakim. MSCI Dünya Endeksi dün Mayıs ayından beri en iyi 4 günlük yükselişi kaydetti.

JPMorgan stratejistleri dolar için olumlu görüş bildirirken ABD ve Avrupa tahvil getiri eğrilerinde ise yataylaşma bekliyor.

Küresel ekonomide 'yumuşak iniş' bekleyen tek kurum JPMorgan değil. Oreana Financial Services CIO'su Isaac Poole "Gelen veriler, küresel ekonominin yumuşak işine doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu senaryoda ABD'de kârlılıkların gelecek yıl görece iyi olmasını bekleriz" şeklinde konuştu.