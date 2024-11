Konut Tercihinde Çelik Evler Zirveyi Gördü

Son yaşanan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası konut tercihinde ciddi değişimlerin yaşandığına dikkat çeken Mehmet Çankaya şu açıklamalarda bulundu: "Son yaşadığımız üzücü deprem bir çok alanda ciddi değişimlere sebep oldu. Bu duruma adeta bir milat oldu diyebiliriz. Hepimiz milletçe yaşadığımız acıdan büyük dersler çıkardık. Bunun yansımasını konut alanında doğrudan gördük 2024 yılında güvenli çelik evlere olan talep hiç görülmedik şekilde katlanarak arttı. Yıllardır her vesileyle dile getirdiğimiz 'güvenli prefabrik çelik evlere geçmeliyiz' önerilerimiz deprem sonrası kabul gördü. Keşke daha öncesinde güvenli evler inşa etseydik de bu acıları bu kadar derin yaşamasaydık. Buna da şükür, her şeye rağmen atabileceğimiz yeni bir adım var. ABD ve gelişmiş Avrupa ülkelerinde yıllardır kullanılan çelik konstrüksiyon sistemli prefabrik ev modeli ülkemizde de geç de olsa ilgi görmeye başladı." dedi.

Çelik Konstrüksiyon Evler Neden Çok Tercih Ediliyor?

Çelik evlerin neden çok fazla tercih edildiği konusunda merak edilenleri cevaplama adına Mehmet Çankaya şu değerlendirmelerde bulundu: "Yukarıda da vurguladığımız gibi çelik evlerin yoğun tercih edilmesindeki en büyük etken deprem. Deprem sonrası konut beklentileri tamamen değişti. Yapı güvenliği ön palana alındı. Çelik evin yapı güvenliğiyle beraber estetik ve konfor beklentilerini de en iyi şekilde karşılaması modele geçişi çok hızlı hale getirdi. Çelik ev modelleri modern mimarinin estetik içeren yenilikçi çizgilerini en iyi şekilde yansıtıyor. Çok az yer kaplayan çelik taşıyıcı sistemler iç planda maksimum genişlikte ferah mekanlar hazırlanabiliyor. Enerji tasarrufuyla kazandıran yalıtım üstünlüğü çelik ev tercihini ekstra artırıyor."

"Çelik Evlerin Yönetmelikleri ve Alt Yapı Çalışmalarında Daha Hızlı Yol Almalıyız."

Depreme güvenli çelik evlerin daha da yaygınlaşması için yönetmelik ve teknik alt yapı hazırlıklarının bir an önce hızlandırılması gerektiğinden de bahseden Mehmet Çankaya şunları kaydetti: "Çelik konstrüksiyondan inşa edilecek çok katlı binalarla ilgili yönetmeliklerimizde yeterince düzenleme bulunmamakta. Okul hastane gibi kamu binaları da dahil edilerek çelik yapıların bireysel konut dışında kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar bir an önce atılmalı. Bilindiği üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız deprem bölgesindeki köy evlerinde çelik ev modelinin kullanılması yönünde öncülük etti. Bu tercih çelik yapılara yönelik hazırlanacak yönetmeliklerle bir an önce desteklenmeli. Aynı zamanda belediyenin imar müdürlükleri başta olmak üzere çelik yapılarla ilgili personel eksikliği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok sayıda üniversitemizin inşaat mühendislikleri bölümlerinde çelik evlere yönelik eğitimler daha kapsayıcı şekilde ele alınmalı. Biz prefabrik yapı üreticileri olarak hazırladığımız projelerin belediyelerin imar müdürlüklerinde kontrolünü yapabilecek mühendis bulunmaması sorunlarıyla sıklıkla karşılaşıyoruz."

Çelik Konstrüksiyon Evler Neden Güvenli?

Çelik evlerle ilgi en çok merak edilen konuların başında modelin neden bu kadar güvenli konut modeli olduğu yönünde. Modele adını veren çelik taşıyıcı sistem yapı güvenliğinde öne çıkan temel üstünlük. Duvardan çatıya konutta kullanılan çelik konstrüksiyon sistem çelik evleri maksimum güvenli hale yükseltiyor.

Yapı güvenliğinde en önemli konu bilindiği üzere statik hesaplamalardır. Çelik ev statik hesaplamaları henüz tasarım aşamasında aynı programda gerçekleştiriliyor. Bu entegrasyon sadece tasarım aşamasında kalmıyor üretime de yansıyor. Çelik ev üretimi modern teknolojili makinelere projenin aktarımıyla yapılıyor. Tasarımdaki en küçük detaylar makinede program entegrasyonuyla bire bir detaylarda elde edilebiliyor. Cıvata somun ve geçmeli sistemle saha kurulumu yapılan çelik ev depreme tam güvenli hale getiriliyor.